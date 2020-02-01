Сурков ще стане в нагоді Путіну у вибудовуванні відносин з Україною, - Клімкін

Таку думку в інтерв'ю "Радіо Свобода" висловив колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін, інформує Цензор.НЕТ.

"Сурков навряд чи зникне з цієї "обойми"... Сурков створює нові віртуальні реальності. Козак (заступник глави Адміністрації президента Росії Дмитро Козак. - Ред.) "менеджерить" у цій реальності, причому - політично і бізнесово", - сказав Клімкін.

Колишній глава МЗС зазначив, що визначає політику безпосередньо президент Росії Володимир Путін, а радники можуть змінюватися.

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"Це серіал, який пише Путін, він - продюсер цього. А режисери, актори можуть змінюватися. Але, слухайте, це серіал, який пише Путін, продюсує, якщо хочете. Ось він - продюсер цього. Це Путін. А от там режисери, актори зазвичай можуть змінюватися", - сказав Клімкін.