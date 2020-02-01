Влада готова до критики, якщо це не образи, - Єрмак

Про це помічник президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак сказав в інтерв'ю ютуб-каналу "KRYM - критичне мислення", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми вирішили змінювати все і відразу, це дуже складно. Безумовно, це не може відбуватися без помилок, їх багато, але є щире бажання змінювати, рухатися вперед, робити ці реформи", - сказав він.

Єрмак зазначив, що якісь процеси і зміни відбуваються з помилками, але ці помилки виправляються.

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"Не все можна сьогодні взяти з чистого аркуша і одночасно виправити. Так, ухвалювалися рішення (у Верховній Раді. - Ред.), які не відповідають тому, що було записано в програмі партії ("Слуга народу". - Ред.). Є помилки, і ми не приховуємо цього", - зазначив він.

Помічник Зеленського підкреслив, що якщо сьогодні лунає критика, саме критика, а не образи, які не можуть існувати в цивілізованому суспільстві, то "ми бачимо, прислухаємося, і ми готові сьогодні виправляти це".

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