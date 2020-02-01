Палестина розриває відносини з Ізраїлем і США через "мирнй план" Трампа

Про це заявив президент Палестини Махмуд Аббас, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Ми поінформували ізраїльську сторону, що з ними і зі Сполученими Штатами взагалі не буде жодних відносин, зокрема з питань співпраці у сфері безпеки", - сказав Аббас.

Він додав, що відмовився обговорювати з Трампом телефоном запропонований президентом США мирний план і навіть не побажав отримати його копію для детальнішого вивчення.

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"Трамп просив мене поговорити з ним телефоном, але я сказав: "Ні". Він хотів відправити мені листа, але я відмовився", - сказав Аббас.

Нагадаємо, Дональд Трамп представив свій план мирного врегулювання на Близькому Сході 28 січня. План передбачає створення двох держав - єврейської і палестинської. Єрусалим, на думку Трампа, має залишитися столицею Ізраїлю, а столицею Палестини має стати відокремлена від міста парканом частина під назвою Східний Єрусалим.