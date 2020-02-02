Євросоюз відправив до Китаю майже 12 тонн захисних засобів

Про це йдеться в заяві комісара ЄС з питань управління кризовими ситуаціями Янеза Ленарчича, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське радіо".

Зазначається, що голова КНР Лі Кецян під час телефонної розмови звернувся до глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн з проханням надати "термінову допомогу" у боротьбі з коронавірусом. У відповідь на це в Координаційному центрі ЄС заявили, що готові надати Китаю додаткові засоби для індивідуального захисту й полегшити їхнє доставлення.

Країни-члени ЄС вже надіслали близько 12 тонн захисних засобів до Китаю.

Минулого тижня голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, заявила, що ЄС готовий надати Китаю будь-яку допомогу, необхідну для подолання коронавірусу.

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Нагадаємо, на екстреному засіданні 30 січня Всесвітня організація охорони здоров'я визнала спалах китайського коронавірусу надзвичайною ситуацією міжнародного значення.

Уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.