Намети "Партії Шарія" розгромили на Харківщині

Інцидент стався в м. Дергач Харківської області. Його відео опублікував у фейсбуці користувач Владислав Пашко, інформує Цензор.НЕТ.

"На відео можемо спостерігати представників "Правого Сектора", "Дергачівської альтернативи" і депутатів від партії "Самопоміч", що вирішили зірвати акцію представників партії "Шарія", - написав він.

У поліції Харківської області повідомили, що розслідують хуліганські дії під час проведення агітаційної акції.

Встановлено, що під час акції, яка тривала з 10:30 до 13:00 на площі Привокзальній у місті Дергач, представники партії роздавали перехожим брошури. До місця проведення заходу підійшли семеро людей. Вони почали словесну перепалку, потім завалили намет і розкидали друковану продукцію.

Особи учасників конфлікту встановлені. Ними виявилися місцеві мешканці віком від 29 до 53 років. Уже троє осіб надали свідчення щодо події біля агітаційних наметів. Інші відмовилися. Усі семеро отримали повістки про виклик як свідки на понеділок, 3 лютого, до Дергачівського відділу поліції.

За фактом події слідчі Дергачівського відділу поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання згідно з санкцією статті передбачає до 4 років позбавлення волі. До матеріалів кримінального провадження долучено відеозаписи мобільного телефону одного зі свідків та з камери відеоспостереження.

Слідчі дії тривають.

Читайте на "Цензор.НЕТ": П'яна жінка напала на співробітницю поліції у Львові