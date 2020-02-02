Путін хоче затягнути Зеленського в "емоційну вирву", - Клімкін

Про це колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"Рішення приймає остаточно тільки Путін. Я вважаю, що логіка Росії в тому числі - це затягнути Зеленського в "емоційну вирву". Тобто перший обмін, потім другий обмін, а потім піде далі. І кожен результат потім має бути вагомішим, ніж попередній. ... Аж до політичних поступок", - зазначив Клімкін.

Він вважає, що "саме така логіка і буде у Росії".

На думку Клімкіна, Зеленському не варто вітати Путіна з Новим Роком.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сурков ще стане в нагоді Путіну у вибудовуванні відносин з Україною, - Клімкін

"Я вважаю, що не варто. Це в суспільстві, звичайно, було зустрінуте вкрай негативно. Це було стилізовано як розмова в останній день року. Але Зеленський вибрав собі цю логіку. Він хоче підтримувати з Путіним контакт, зокрема якийсь мінімальний контакт як керівники двох держав. Чи вийде це у нього? У мене в цьому великі сумніви", - сказав ексміністр.