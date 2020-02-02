Коронавірус може виявитися для світової економіки небезпечнішим, ніж криза 2008 року, - Moody's

Про це йдеться в дослідженні, присвяченому можливому впливу вірусу на світову економіку, яке опубліковано на сайті агентства, інформує Цензор.НЕТ.

Так, аналітики агентства вважають, що, на відміну від кризи, яку деякі експерти передбачали заздалегідь, епідемія вірусу обрушилася несподівано для всіх і вже негативно позначилася на деяких важливих індикаторах майбутнього розвитку економіки.

"Пандемія коронавірусу може бути більш істотним "чорним лебедем", ніж глобальна фінансова криза або Велика рецесія 2008-2009 років", - сказано в дослідженні.

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На відміну від обвалу на американському іпотечному ринку, на початку 2020 року ніхто не передбачав появи потенційно спустошливої ​​пандемії. І, на відміну від фінансової кризи, державні діячі в галузі охорони здоров'я та економіки можуть бути обмежені в своїх здібностях протистояти або згладити пандемію, подібну іспанському грипу в 1918 році", - вважають в агентстві.

Крім непередбачуваності, швидкості поширення у різних країнах і потенційно пандемічного характеру китайського коронавірусу аналітики Moody`s вже зафіксували тривожні сигнали негативного впливу епідемії на деякі ключові індикатори, що впливають на найближчі перспективи світової економіки, а саме ціни на промислові метали (мідь, нікель, цинк, алюміній тощо). А падіння цін на промислові метали за останні 30 років завжди було пов'язано з низькою світовою економічною активністю.

На думку аналітиків, через непередбачуваність поширення коронавірусу під сумнівом виявилося і прогнозоване раніше зростання світового ВВП на 3,3% в 2020 році.

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