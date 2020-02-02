П'яна жінка напала на співробітницю поліції у Львові

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Львівської області.

"1 лютого, близько 5.30 на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення від 63-річної жительки Залізничного району Львова про те, що її 32-річна донька разом із своїм чоловіком розпивають спиртне та вчиняють щодо неї насильство.

На місце події негайно прибули мобільна група реагування на факти вчинення домашнього насильства та екіпаж патрульних поліцейських. Правоохоронці припинили правопорушення, проте донька заявниці поводилася неадекватно, не виконувала законні вимоги поліцейських та нанесла офіцеру поліції – співробітниці мобільної групи реагування - тілесні ушкодження.

За фактом слідчі Залізничного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до п’яти років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування".

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