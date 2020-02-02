Ворог за добу 15 разів атакував позиції ОС, застосувавши важкі міномети: 1 воїн загинув, 2-х поранили

Про це інформує штаб ООС, передає Цензор.НЕТ.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив шість обстрілів по наших позиціях, а саме:

поблизу Красногорівки – зі станкового протитанкового гранатомету противник здійснив 6 пострілів, а також з великокаліберного кулемету;

- у районі Мар’їнки – з автоматичних станкових гранатометів;

-неподалік Василівки – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

-двічі поряд з Пісками – з міномету калібру 82 мм ворог випустив 8 мін, а також відкривав вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

-в районі Невельського - зі станкового протитанкового гранатомету – 2 постріли та великокаліберного кулемету.

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Дев’ять ворожих обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

-двічі неподалік Луганського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

-двічі в районі населеного пункту Оріхове – зі 120-мм мінометів – 38 мін;

-тричі поруч із Новотошківським – з мінометів калібру 120 мм противник випустив 41 міну, а також вів вогонь з великокаліберних кулеметів;

-поблизу населеного пункту Хутір Вільний – з 82-мм мінометів – 14 мін, а також здійснив обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

-у районі Катеринівки – з великокаліберного кулемету.

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На всі обстріли російських окупантів підрозділи Об’єднаних сил давали адекватну відповідь із дозволеного озброєння.

Вчора, 1 лютого, внаслідок ворожих обстрілів один український захисник загинув, ще один має поранення. Також у результаті підриву на Від початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

За поточну добу втрат немає.



