Білий дім відмовився надати повне листування про блокування допомоги Україні

Відповідне пояснення міністерства юстиції США було опубліковано на сайті громадської організації The Center for Public Integrity в п'ятницю, 31 січня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Йдеться про електронні листи, отримання яких у громадській організації вимагали від Білого дому відповідно до Акту про свободу інформації. Center for Public Integrity домігся судового рішення на свою користь, однак у грудні минулого року міністерство юстиції США надало кореспонденцію можновладців у сильно відредагованому вигляді - значна частина інформації була зафарбована чорним кольором.

Відомство пояснило надання документів у такій формі "президентським привілеєм", що дозволяє Білому дому не оприлюднювати інформацію щодо "внутрішніх дискусій" у адміністрації навіть на вимогу суду. За словами Хізер Волш, юристки бюро Білого дому з менеджменту та бюджету, листи "відображають спілкування між президентом, віцепрезидентом та найближчими радниками президента щодо ухвалення президентом рішень", а тому вони є "привілейованими".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Голосування щодо імпічменту Трампа відбудеться 5 лютого

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Із середини листопада в Конгресі США відбуваються публічні слухання в контексті розслідування щодо імпічменту президента Трампа.

Також читайте: Білий дім зупинив оборонну допомогу Україні в день розмови Зеленського і Трампа, з якої почалася процедура імпічменту, - The Hill

3 грудня представники демократичної партії США в Комітеті з питань розвідки Палати представників Конгресу оприлюднили звіт про процедуру імпічменту президента США Дональда Трампа.

За даними Bloomberg, чиновники Білого Дому розпорядилися затримати військову допомогу Україні вже через годину після телефонної розмови Зеленського і Трампа, яка відбулася 25 липня.

Раніше журналісти газети New York Times написали, що держсекретар США Майк Помпео і глава Пентагону Марк Еспер намагалися вплинути на американського президента Дональда Трампа, щоб той не заморожував військову допомогу Україні.