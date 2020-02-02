Порошенко: Мир на Донбасі забезпечить не формула Штайнмаєра, а миротворці ООН, які контролюватимуть кордон

Про це п'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко заявив в інтерв'ю головному редактору європейського видання Euractiv.com Георгію Готєву, передає Цензор.НЕТ.

"Саме тому Кремль будь що намагається залишити за собою контроль частини українсько-російського кордону. Натомість Україні для відновлення територіальної цілісності та суверенітету на тимчасово окупованих територіях потрібна міжнародна миротворча місія, яка забезпечить встановлення контролю над кордоном до початку політичного процесу в цьому регіоні", - зазначив він.

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"Найголовніше, що Росії не потрібен окупований Донбас так само, як не потрібен окупований Крим. Росії потрібна уся Україна для відновлення Радянського Союзу 2.0. Ключовим елементом для цього є російська спроба контролю частини українсько-російського кордону", – переконаний Петро Порошенко.

"Ми висловлюємо дуже сильні меседжі, що нам потрібно зробити кроки для встановлення міжнародного контролю за кордоном до початку виборчого процесу. Якщо ми запросимо за рішенням Ради безпеки ООН миротворців, і вони контролюватимуть кордон, це може допомогти нам зупинити російську інфільтрацію на українську територію", – зазначив Порошенко.

"Це потрібно обговорювати не за допомогою формули Штайнмаєра. Це було за мого президентства у 2015-2016 роках – дискусія за цією формулою розпочалася з ініціативи Путіна та Лаврова. Штайнмаєр не є батьком цієї формули. Це є кремлівський сценарій. Але давайте від питання формули Штейнмаєра перейдемо до миротворців. Це допоможе наблизити мир на українській землі", – наголосив Петро Порошенко.

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