"Продавати собак, кішок, хом'яків, черепах й інших друзів не треба", - в "Нафтогазі" прокоментували слова Брагара

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу", інформує Цензор.НЕТ.

"Родини, які витрачають на комуналку більше, ніж 15-20% свого сімейного доходу, мають право на державну субсидію.

В держбюджеті цього року передбачено близько 50 млрд грн живих грошей на часткову оплату платіжок для родин, яким складно оплачувати повну ціну. Понад 130 млн грн щодня, уявіть собі цю суму.

Споживачі, які сумлінно сплачують за газ, і деякі наші контрагенти з-за кордону подбали, щоб ці гроші у держави були. Ну і ми трохи.

Для інформації є сайт Мінсоцполітики.

Продавати собак, котів, хом‘яків, черепах та інших друзів не треба. Треба звертатися по грошову допомогу, на яку ви маєте право за законом".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Це не є і не може бути нашою позицією", - фракція СН вибачилася за Брагара, який запропонував пенсіонерці продати собаку

Нагадаємо, депутат від "Слуги народу" Євген Брагар в ефірі програми "Голос народу" на "112 каналі" запропонував пенсіонерці продати її собаку, щоб заплатити за комунальні послуги. При цьому він уточнив, що пес повинен бути елітної породи.

Після хвилі обурення і жартів про продаж собак в соцмережах Грабар вибачився за необдумане висловлювання. "Я - нове обличчя в політиці і не навчився відповідати на чутливі питання", - пояснив він.

Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос критично сприйняв пропозицію свого однопартійця. Таким же чином слова Брагара оцінив депутат від СН Ігор Гузь. Керівництво фракції "Слуги народу" вибачилося за слова Брагара і підкреслило, що "це не є і не може бути нашою позицією".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прощавай, Шарику... Прийшли з облгазу! Мудра порада "Слуги народу" у ФОТОжабах