"Нехай приїде, я йому продам цього собаку", - пенсіонерка відповіла Брагару (оновлено). ФОТО

До Любові Павлівни Колючої додзвонилися журналісти "Прямого", інформує Цензор.НЕТ.

"Собака в мене простий, в мене не елітний, вже старенький, 14 років собаці, нехай приїде я йому продам цього собаку", — сказала пенсіонерка.

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Любов Павлівна вважає, що відповісти на її запитання депутат міг би по-іншому.

"Я подзвонила запитати, зараз такий час, можна ж було якось відповісти по-іншому, щоб трішки почекали", — пояснила жінка.





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Пенсіонерка розповіла, що у неї 31 рік робочого стажу, але вся пенсія йде на оплату комунальних платежів.

"За цей місяць за транспортування, за світло, за газ у мене отримується 2650 тис. гривень платить, я просто поставила питання, що нам робить пенсіонерам далі? Ми хворі, руки в мене покручені, не згинаються, я не можу піти працювати і заробити якусь копійку", — додала вона.

Нагадаємо, депутат від "Слуги народу" Євген Брагар в ефірі програми "Голос народу" на "112 каналі" запропонував пенсіонерці продати її собаку, щоб заплатити за комунальні послуги. При цьому він уточнив, що пес повинен бути елітної породи.

Після хвилі обурення і жартів про продаж собак в соцмережах Грабар вибачився за необдумане висловлювання. "Я - нове обличчя в політиці і не навчився відповідати на чутливі питання", - пояснив він.

Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос критично сприйняв пропозицію свого однопартійця. Таким же чином слова Брагара оцінив депутат від СН Ігор Гузь. Керівництво фракції "Слуги народу" вибачилося за слова Брагара і підкреслило, що "це не є і не може бути нашою позицією".

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