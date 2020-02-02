Кличко - один із хороших хлопців, - Джуліані замовив слово за мера Києва на зустрічі з Єрмаком

Про це пише New York Times, передає Цензор.НЕТ.

"Обговорюючи можливість зустрічі в Білому домі з президентом України, адвокат президента Трампа попросив зберегти посаду для міського голови Києва", - йдеться в матеріалі.

В інтерв'ю виданню Джуліані визнав, що 2 серпня в Мадриді обговорював роботу Кличка на зустрічі з Андрієм Єрмаком.

"Я сказав: не знаю, я не в курсі подій, але, схоже, він один з хороших хлопців. І я зараз виступаю як особистий друг, а не як представник влади або що-небудь", - зазначив Джуліані.

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Як зазначається, Джуліані і Кличко - хороші друзі. У минулому мер Києва також був клієнтом американського адвоката.

Сам Єрмак також визнав, що вони з Джуліані обговорювали майбутнє Кличка.

"Джуліані запитав, яка моя думка про мера Віталія Кличка. Він відразу ж підкреслив, що я не маю розглядати його питання як спробу вплинути на мене", - заявив Єрмак в коментарі NYT.

Помічник президента сказав, що він відповів Джуліані, що давно знає Кличка і що він користується підтримкою у киян.

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Нагадаємо, 24 липня 2019 року Кабінет міністрів отримав листа від Офісу Президента з проханням направити подання про звільнення Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації.

4 вересня Кабінет міністрів погодив звільнення Кличка з посади голови КМДА.

Після цього Кличко подав позов до Кабінету міністрів України та голови уряду Олексія Гончарука з проханням визнати протиправними дії КМУ щодо внесення президенту подання від 4 вересня про звільнення його з посади голови КМДА у зв'язку із закінченням терміну повноважень глави держави.