Росія фальсифікує історію, - МЗС Естонії

Відповідне повідомлення було поширене пресслужбою МЗС Естонії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

У неділю, в зв'язку зі святкуванням в Естонії століття з укладення Тартуського мирного договору з Радянською Республікою, глава естонського МЗС Урмас Рейнсалу під час покладання вінка до пам'ятника герою національного епосу Калевіпоегу заявив, що "Тартуський мир діє, правова наступність діє".

"Фальсифікація історії Росією, котра заперечує анексію Естонії, означає виправдання політики сфер впливу і політики насильства тоталітарних режимів, й Естонська Республіка засуджує це", - йдеться в повідомленні пресслужби МЗС.

Водночас російська сторона вважає Тартуський мирний договір історичним документом, що втратив юридичну силу.

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Як сказала на брифінгу 30 січня офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, "Естонія як держава, що існувала в період із 1918-го до 1940 рр., втратила статус суб'єкта міжнародного права з огляду на входження до складу СРСР, а Тартуський договір втратив силу, оскільки обидві сторони, його уклавши, опинилися в складі одного суб'єкта міжнародного права - СРСР. Окрім того, він відсутній у реєстрі діючих міжнародних договорів ООН".

За її словами, "на відміну від Російської Федерації (продовжувача СРСР), сьогоднішня Естонія - нова держава, що утворилася через розпад Радянського Союзу, є одним із його правонаступників і визнана міжнародним співтовариством саме в цій іпостасі".

"З урахуванням вищевикладеного Тартуський договір 1920 року є недійсним і "належить історії", - наголосила Захарова.

2 лютого 1920 року Естонська Республіка і Радянська Росія підписали в місті Тарту мирний договір, що завершував розпочату в 1918 році Визвольну війну в Естонії. Згідно з цією угодою РРФСР першою у світі державою визнавала де-юре незалежність і самостійність Естонської Республіки. За цим договором проходив і довоєнний кордон між Естонією і Радянським Союзом, що відділяв до складу Естонії низку територій на схід від Нарви, а також Печорський край, які в 1944-45 роках були передані до складу РСФСР і нині входять до складу Ленінградської і Псковської областей РФ відповідно.

Наразі РФ розглядає договір як історичний документ, який не має юридичної сили, тоді як Естонія вважає його чинним.

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У 2005 році на дієвість Тартуського миру в законі про ратифікацію підписаних у травні того самого року естонсько-російських договорів про сухопутний і морський кордон послався і парламент Естонії. У Росії цей крок був сприйнятий як спроба зарезервувати в майбутньому територіальні претензії до РФ, і російська сторона відкликала підписи під договором.