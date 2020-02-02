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02.02.20 15:35

Автомобіль в'їхав в електроопору на Кіровоградщині, постраждали 5 осіб

Водій і 4 пасажирів у лікарні. Машина, зіткнувшись з електроопорою, загорілася.

Автомобіль в'їхав в електроопору на Кіровоградщині, постраждали 5 осіб

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС України в Кіровоградській області.

"2 лютого о 02:56 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що у м. Гайворон на вул. Ніни Богач сталося зіткнення легкового автомобіля "Chery Amulet" з електроопорою.

Травмовано водія і чотирьох пасажирів.

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Постраждалих госпіталізовано до Гайворонської центральної районної лікарні. Внаслідок ДТП виникла пожежа автомобіля, яку о 03:18 локалізували та о 03:28 – ліквідували бійці 21-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Гайворон.

На гасіння пожежі залучались 5 рятувальників та 1 одиниця техніки", — повідомили  в ДСНС.

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