Тіла померлих від коронавірусу спалюватимуть у спеціальних крематоріях, - влада Китаю

Про це йдеться в тексті директиви, яка випущена спільно канцеляріями Державного комітету у справах охорони здоров’я, Міністерства цивільної адміністрації і Міністерства громадської безпеки КНР повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське радіо".

Зазначається, що тіла інфікованих пацієнтів не повинні перевозитися між різними адміністративними одиницями провінційного рівня та не мають зберігатися шляхом поховання або іншими способами.

Натомість тіла померлих пацієнтів мають бути продезінфіковані й поміщені медичними працівниками відповідно до правил в спеціальні пакети, які герметично закриваються.

Також, похоронні бюро повинні відправляти спеціальний персонал і транспортні засоби для перевезення тіл відповідно до встановленого маршруту, а тіла мають бути кремовані в спеціально відведених крематоріях, підкреслюється в документі

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