Окупанти провели в Криму навчання

Про це повідомили в пресслужбі Південного військового округу Міноборони Росії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

"Екіпажі кораблів "Адмірал Григорович" та великого десантного корабля (ВДК) "Новочеркаськ", діючи автономно, виконали перевірку засобів зв'язку та радіотехнічного обладнання, провели навчання з боротьби за живучість на переході морем", - розповіли у відомстві.

У рамках навчань моряки держави-агресора стріляли з артилерії по повітряних і берегових цілях, метали гранати для захисту кораблів від умовних підводних диверсантів, а також провели тренування з протиповітряної оборони з літаками Су-24М морської авіації Чорноморського флоту Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суддя Кінологічної спілки України Янова їде на виставку в РФ як представник "ДНР". ФОТОрепортаж

Після окупації Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові. Дії агресора є незаконними, підкреслюють у Генштабі України.