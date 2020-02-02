Розмовляйте англійською або забирайтеся, - у Великій Британії розклеїли ксенофобські листівки в будинку, де живуть вихідці зі Східної Європи

Листівки починалися словами "Вітаємо з Brexit", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Huffington Post.

Вони були наклеєні на кожні двері багатоквартирного будинку в Норвічі. У посланні було озвучено вимогу до мешканців будинку розмовляти "літературною англійською мовою".

"Якщо ви хочете розмовляти своєю рідною мовою, ми пропонуємо вам повернутися туди, звідки ви приїхали, і звільнити цю квартиру для громадян Великої Британії, щоб ми могли повернутися до того, що було нормою, поки ви не заполонили цю колись велику країну", - свідчив текст листівки.

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Керівник будинку швидко зняв листівки з дверей, але жителі встигли сфотографувати їх і розповісти про це журналістам.

Поліція розслідує справу про злочин на ґрунті ненависті. Зараз слідчі вивчають записи встановлених у будинку камер спостереження.

За словами одного з мешканців будинку, в останні кілька років там оселилися кілька сімей зі Східної Європи.

"Я чув, як люди говорили щось на кшталт: "Стало гірше, коли в'їхали ці східні європейці". Це справді насторожує, бо здається, що з часом ставатиме лише гірше", - розповів чоловік.

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