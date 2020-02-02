"Цим людям я руки не подаю", - прокурор у справі ексберкутівців Донський про колег, які сприяли їхньому звільненню

Про це він сказав в інтерв'ю "Громадському", інформує Цензор.НЕТ.
"Можу лише сказати щодо тих колег, які зайшли в процес. Я цього не зрозумів ані із законної точки зору, ані із суто людської. Цим людям я руки не подаю і не вітаюсь із ними, хоча вони досі працюють у підрозділі, в якому працюю я", - розповів Донський.
Він каже, що позитивно сприймає повернення в справу старої групи прокурорів.
"Я, безумовно, позитивно сприймаю ту обставину, що зараз вирішили повернути тих прокурорів, які займались цим провадженням раніше. Чи ефективно ми працюємо, чи кращі ми за інших? Тут справа у двох аспектах. По-перше, у відповідальності. Наше повернення цей принцип відповідальності за процес дотримує. Це важливо і для самого процесу, і для його учасників. І другий момент: це особливо складне провадження, з великим обсягом матеріалів. Тобто будь-якому новому прокурору, яким би сильним чи ефективним він не був, потрібно не лише увійти в курс процесу, але й відчути його зсередини. На це потрібен тривалий час, який вплинув би на терміни розгляду. Тому рішення про повернення прокурорів - позитивне", - сказав прокурор.
Нагадаємо, 28 грудня 2019 року під час судового засідання стало відомо, що генпрокурор Руслан Рябошапка змінив групу прокурорів у цій справі. Олексія Донського, Яніса Симонова, Ігоря Земскова і Дениса Іванова, які 5 років представляли обвинувачення у справі, остаточно відсторонили від участі в цьому кримінальному провадженні. Того ж дня Апеляційний суд Києва відпустив ексберкутівців під особисті зобов'язання.
29 грудня в Донецької області відбувся обмін утримуваними особами між українською стороною і представниками ОРДЛО. Україні повернули 76 осіб в обмін на 124 людини зі списку ОРДЛО. У рамках обміну Україна передала ексберкутівців.
14 січня Святошинський райсуд Києва за клопотанням адвоката сімей Героїв Небесної сотні Євгенії Закревської відвів трьох нових прокурорів у справі проти ексберкутівців - Олександра Шевеленка, Дениса Суботіна і Марину Мазепину.
Водночас суд не розглядав питання про відвід ще одного нового прокурора у справі (Сергія Куцого), оскільки він був відсутній на засіданні. Суд надав Офісу генпрокурора два місяці на призначення нових прокурорів у справі ексберкутівців та на ознайомлення їх із матеріалами цього провадження.
28 січня генеральний прокурор Руслан Рябошапка повернув попередній склад прокурорів у справах про розстріли на Майдані.