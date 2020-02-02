За п'ять років Україна створила одну з найефективніших армій Європи, і Путіну доводиться платити високу ціну за агресію, - Порошенко

Про це п'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" заявив в інтерв'ю головному редактору видання Euractiv Георгію Готєву, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Коли мене було обрано президентом, то в Україні взагалі не було армії. Сьогодні ми маємо одну з найефективніших та одну з найдосвідченіших армій Європи, і ми витрачаємо більше 6% нашого ВВП на розвиток сектора. І результати цього Путін чітко розуміє, але, безумовно, нам дуже важко боротися проти найбільшої військової машини Європи", - зауважив Петро Порошенко.

Читайте також: Терорист Прилєпін створив у РФ партію, куди увійшов організатор побоїща 2 травня в Одесі та "ексміністр ДНР". ФОТОрепортаж

"Зараз ми демонструємо, що Путін платить набагато вищу ціну за прийняття рішення продовжити наступальну операцію на Донбасі", - наголосив Порошенко.

"Зараз надзвичайно важливо, що увесь світ розуміє, що це російська агресія проти суверенної та незалежної держави. Росія також втрачає тисячі своїх солдатів на українському полі бою, і до цієї ситуації, безумовно, Путін не готовий, оскільки це небезпечно для стабільності всередині РФ", - переконаний п‘ятий президент України.