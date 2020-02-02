Від початку доби на Донбасі поранень зазнали три воїни ОС, ворог відкривав вогонь 11 разів, - пресцентр

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник двічі відкривав вогонь по позиціях ЗСУ поблизу Пісків (із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів), а також неподалік Лебединського (9 пострілів із станкового протитанкового гранатомета, з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї) і Василівки (з автоматичного гранатомета, великокаліберного кулемета та іншої стрілецької зброї).

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано чотири обстріли в районі Луганського (34 міни з мінометів калібру 82 мм, а також із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів), двічі - поблизу Кримського (25 мін із 82-мм міномета, а також з озброєння БМП, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів), поруч із Новотошківським (6 мін із міномета калібру 120 мм).

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"На всі обстріли російських окупантів підрозділи Об'єднаних сил давали адекватну відповідь із дозволеного озброєння. Сьогодні, 2 лютого, унаслідок ворожих обстрілів поранено двох українських захисників, ще один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав бойового ураження", - інформують у пресцентрі.

Нагадаємо, 1 лютого збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Унаслідок ворожих обстрілів один український захисник загинув, ще один зазнав поранення. Крім того, один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої.