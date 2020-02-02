Іран запропонував $80 тис. компенсації кожній родині загиблих в авіакатастрофі, але Україна вимагає збільшити суму, - Зеленський

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у коментарі програмі "ТСН. Тиждень" у неділю, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Що стосується іранської сторони, вони нам одразу запропонували $80 тис. кожній родині, за кожного постраждалого, за кожну жертву. Мені здається, що це зовсім не ті речі. Якщо жінка говорить: "А як моя дитина піде в інститут? У мене немає роботи. У мене був чоловік, тільки він один був годувальником". Тому $80 тис. - це дуже мало. Хоча я з вами повністю, на 100%, згоден, що людське життя не вимірюється жодними цифрами, жодними грошима. Але будемо тиснути, тиснути на більшу суму", - сказав він.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.