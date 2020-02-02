Росія, не визнаючи анексію частини естонських територій, порушує міжнародне право, - спікер парламенту Естонії Пиллуаас

Під час виступу в неділю в місті Тарту з промовою з нагоди сторіччя укладення Тартуського мирного договору з Радянською Росією спікер парламенту Естонії Генн Пиллуаас заявив, що цей документ є "символом правонаступництва, що поєднує наше минуле з майбутнім", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс- Україна.

Він назвав таким, що "не відповідає дійсності", твердження російської сторони, що договір є лише історичним документом. "Як договір про ненапад, укладений між Естонією і Радянським Союзом у 1932 році, так і договір про бази 1939 року безпосередньо посилаються на Тартуський мирний договір. Він не містить жодних термінів дії або відступу від них. Згідно з міжнародним правом, Тартуський мирний договір чинний і зараз, у XXI столітті", - підкреслив голова парламенту.

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Пиллуаас заявив, що "Росія, анексувавши Занаров'я і Печори і відмовляючись визнавати чинність Тартуського миру, порушує міжнародне право".

"Але ми жодним чином не можемо погодитися з бажанням деяких кіл добровільно і безкоштовно віддати належні нам території разом із багатьма природними копалинами", - сказав спікер.

Він також заявив: "Естонія не потребує нового прикордонного договору, що заперечує Тартуський мирний договір. Це не в наших інтересах".

2 лютого 1920 року Естонська Республіка і Радянська Росія підписали в місті Тарту мирний договір, що завершував розпочату в 1918 році Визвольну війну в Естонії. Згідно з цією угодою, РРФСР була першою у світі державою, яка визнавала де-юре незалежність і самостійність Естонської Республіки. За цим договором проліг і довоєнний кордон між Естонією і Радянським Союзом, що відділяв до складу Естонії низку територій на схід від Нарви, а також Печорський край, які в 1944-1945 роках було передано до складу РСФСР і нині входять до складу Ленінградської і Псковської областей РФ відповідно.

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Наразі РФ розглядає договір як історичний документ, який не має юридичної сили, тоді як Естонія вважає його чинним.

Різні позиції щодо Тартуського миру заважають державам укласти договір про кордон.

18 травня 2005 року в Москві міністри закордонних справ Естонії Урмас Пает і Росії Сергій Лавров підписали договори про сухопутний і морський кордони, які коротко називаються "прикордонним договором". Однак потім парламент Естонії вніс до закону про ратифікацію преамбулу про чинність Тартуського мирного договору з РРФСР від 2 лютого 1920 року. Російська сторона визнала, що визнання договору може дозволити Естонії в майбутньому пред'являти Росії територіальні претензії. Тому Москва відкликала підписи під прикордонними договорами.

18 лютого 2015 року Пает і Лавров вдруге підписали договори, до яких було внесено дві зміни: сторони не мають територіальних домагань одна до одної і договори стосуються лише рішення прикордонних питань.

Перше читання оновленого закону про ратифікацію прикордонних договорів відбулось у парламенті Естонії в 2016 році, після чого подальше діловодство було призупинено в очікуванні аналогічних дій із боку Росії, проте в січні 2018 року посольство РФ в Естонії повідомило: "Росія своїх зобов'язань дотрималася. З боку естонського уряду русофобська риторика продовжує зашкалювати. У такій ситуації щодо просування ратифікації прикордонних договорів говорити не доводиться".

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