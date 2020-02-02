Окупанти будуть ще більшими масштабами знищувати узбережжя після призначення куратором Криму Хуснулліна, - Чубаров

Про це голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров розповів в інтерв'ю "Главкому", інформує Цензор.НЕТ.

"Оскільки Кримом керує не він, а інші структури, інші люди, такий "попка" їм потрібен. Зараз Криму не потрібна людина, яка в умовах окупації буде локомотивом. Там зараз не коняка потрібна, а людина, яка імітує посаду. Там керують ФСБ і московські відомства, якщо ми беремо фінансовий та економічний аспекти", - пояснив голова Меджлісу. За словами Чубарова, таким є новопризначений заступник голови уряду РФ Марат Хуснуллін, який раніше був заступником мера Москви Сергія Собяніна.

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"Тепер він ще й куратор Криму у російському уряді. Це означає, що ця людина там, де найбільші фінансові потоки, зокрема це будівництво доріг, житла, військової інфраструктури, де крутяться найбільші кошти. Тобто вони поставили "на Крим" людину, яка продемонструвала свою лояльність у межах московського уряду", - стверджує голова Меджлісу і додає, що тепер окупанти ще більшими масштабами знищуватимуть Крим і особливо його узбережжя.

Чубаров говорить, що, судячи з дописів у соцмережах кримських колаборантів, "з призначенням Хуснулліна там просто паніка почалася, зокрема серед тих, хто підтримує російську окупацію". "Мовляв, тепер ці люди просто знищать, забудують усе узбережжя, знищать Крим. І все це заради того, аби відмивати великі кошти. Зносять цілі схили. У це мало хто вірить, але ландшафт Криму знищують", - запевнив голова Меджлісу.

Нагадаємо, Дмитра Козака, який раніше був віцепрем'єром, нещодавно призначили на посаду заступника глави адміністрації Путіна. Він також став "куратором України", замінивши Владислава Суркова. Козака змінив віцепрем'єр Марат Хуснуллін - людина з команди мера Москви Сергія Собяніна. Він також підтримує хороші відносини з нещодавно призначеним прем'єр-міністром РФ Михайлом Мішустіним.

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