В Україні достатньо бригад інфекціоністів, які знають, що робити для боротьби з коронавірусом, - Гончарук

Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Навіть у разі виникнення такого захворювання ми розуміємо, що треба робити. У нас у достатній кількості є бригади інфекціоністів - щонайменше дві оснащені бригади у кожній області, - які знають, що треба робити. Тому я не бачу підстав для хвилювання", - сказав Гончарук у прямому ефірі телеканалу "Україна" в неділю ввечері.

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За його словами, в країні не зареєстровано жодного лабораторно підтвердженого випадку захворювання, проте влада готова до будь-яких сценаріїв.

"У нас всі служби працюють у режимі максимальної готовності. Ми контролюємо ситуацію на кордоні, перевіряємо тих людей, які в'їжджають до України з ризикованих територій, маємо їхні контакти. Інформуємо їх про те, як вони мають поводитися у разі виявлення мінімальних симптомів і кому потрібно повідомити, щоб відразу оглянули за потреби", - підкреслив глава уряду.

Прем'єр-міністр зазначив, що українська влада дуже тісно співпрацює з Всесвітньою організацією охорони здоров'я, з якою двічі на день контактує щодо ситуації у світі.

За словами Гончарука, на ранок понеділка, 3 лютого, він очікує чіткого плану заходів від МОЗ щодо недопущення занесення вірусу і поширення його на території України.

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Нагадаємо, уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.