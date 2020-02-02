Найманець РФ із Молдови, який утік із Донбасу після вбивства дружини, перерізав горло коханій у російському Петербурзі, - російські ЗМІ

Уродженець Молдови з громадянством РФ тривалий час служив в "ополченні ДНР", поки в стані сп'яніння не вбив свою дружину, пише Цензор.НЕТ із посиланням на "Регіон online". Злякавшись відповідальності за скоєне, чоловік виїхав у Санкт-Петербург, де познайомився з молодою місцевою мешканкою.

Через деякий час між ними сталася сварка, і уродженець Молдови розтрощив мешканці Петербурга молотком голову і перерізав горло.

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Тіло дівчини виявила у власній квартирі її мати, яка повернулася після поїздки до родичів. Вже наступного дня зловмисника затримали і він давав свідчення в поліцейському відділку.

"Стосовно чоловіка завели кримінальну справу за статтею №105 КК РФ (вбивство). Під час суду обвинувачений відмовився від свого зізнання й почав відчайдушно "косити" під психічно хворого. Зараз зі зловмисником працюють фахівці, розслідування триває", - повідомило джерело в правоохоронних органах Санкт-Петербурга.