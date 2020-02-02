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02.02.20 23:58

У ЦНАПах Києва з 3 лютого можна буде зареєструвати будь-які транспортні засоби, крім водних і повітряних, - Поворозник

У понеділок, 3 лютого, в Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) Києва стануть доступними ще кілька послуг.

У ЦНАПах Києва з 3 лютого можна буде зареєструвати будь-які транспортні засоби, крім водних і повітряних, - Поворозник

Про це поінформував перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіційний портал Києва.

"Тепер у ЦНАПах можна зареєструвати всі транспортні засоби, крім водних і повітряних", - повідомив Поворозник.

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У всіх ЦНАПах Києва можна отримати послуги з реєстрації, перереєстрації, тимчасової реєстрації та зняття з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів.

У КМДА нагадали, що з 1 листопада 2018 року в столичних ЦНАПах можна зареєструвати авто, отримати дублікат посвідчення водія або обміняти його (без складання іспитів).

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