Країни G7 можуть домовитися про спільне реагування на поширення коронавірусу, - глава МОЗ ФРН Шпан

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

За його словами, з американським колегою вони домовилися, що з цього питання буде проведена телефонна конференція міністрів охорони здоров'я країн G7.

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"Немає сенсу одній країні вживати заходів, особливо в Європі", - додав Шпан.

Нагадаємо, уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.