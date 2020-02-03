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03.02.20 08:42

Країни G7 можуть домовитися про спільне реагування на поширення коронавірусу, - глава МОЗ ФРН Шпан

Країни "Групи семи" провідних держав світу (Великої Британії, Італії, Канади, Німеччини, США, Франції та Японії) хочуть домовитися про спільне реагування на поширення нового коронавірусу.

Країни G7 можуть домовитися про спільне реагування на поширення коронавірусу, - глава МОЗ ФРН Шпан

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

За його словами, з американським колегою вони домовилися, що з цього питання буде проведена телефонна конференція міністрів охорони здоров'я країн G7.

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"Немає сенсу одній країні вживати заходів, особливо в Європі", - додав Шпан.

Нагадаємо, уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.

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