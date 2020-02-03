Двоє українських воїнів зазнали поранень на Донбасі, ще один - бойової травми. За добу - 12 ворожих обстрілів, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстрілював позиції українських сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив чотири обстріли по позиціях ОС, а саме:

- двічі поблизу н.п. Піски - із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

- неподалік Лебединського - зі станкового протитанкового гранатомета противник здійснив 9 пострілів, а також вів обстріл з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

- поруч із Василівкою - з автоматичного гранатомета, великокаліберного кулемета та іншої стрілецької зброї.

Вісім ворожих обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

- чотири рази в районі населеного пункту Луганське - з мінометів калібру 82 мм противник випустив 34 міни, а також відкривав вогонь із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

- двічі поблизу Кримського - з 82-мм міномета - 25 мін, озброєння БМП, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

- поряд із Новотошківським - з міномета калібру 120 мм - 6 мін;

- неподалік населеного пункту Гладосове - з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

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На всі обстріли російських окупантів підрозділи Об'єднаних сил давали адекватну відповідь з дозволеного озброєння.

"Учора, 2 лютого, унаслідок ворожих обстрілів поранено двох українських захисників, ще один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав бойової травми", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

За поточну добу втрат немає.