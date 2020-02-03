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03.02.20 07:46

Кількість жертв китайського коронавірусу збільшилася до 361, лише за останню добу померли 57 осіб, - держкомітет КНР

У Китаї станом на 00:00 за місцевим часом понеділка кількість хворих на пневмонію, що викликається новим типом коронавірусу, становила 17 тис. 205 осіб, смертельних випадків зафіксовано 361.

Кількість жертв китайського коронавірусу збільшилася до 361, лише за останню добу померли 57 осіб, - держкомітет КНР

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив Держкомітет КНР у справах охорони здоров'я.

За минулу добу кількість осіб, що заразилися, збільшилася в країні на 2 тис. 829 осіб, смертельних випадків - на 57. З них у провінції Хубей, що є епіцентром поширення коронавірусу, померло 56 осіб, 1 - у місті центрального підпорядкування Чунціні.

З підозрою на наявність захворювання в медзакладах країни перебувають 152,7 тис. осіб, 475 осіб виписано після успішного проходження курсу лікування.

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Влада адміністративного центру Хубей міста Ухань, звідки пішло поширення захворювання, вживає екстрених заходів з надання допомоги хворим. Заплановано будівництво нових спеціалізованих лікарень та медичних центрів. З уведенням їх у дію загальна кількість ліжко-місць для тих, хто заразився новим коронавірусом, у місті сягне 12 тис.

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Нагадаємо, уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.

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