Смертоносний коронавірус: у Китаї ізолювали ще одне місто-мільйонник

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє DW.

Це місто розташоване приблизно за 800 кілометрів від міста Ухань, яке стало епіцентром коронавірусу, проте в ньому вже зареєстрували 265 інфікованих - найбільше за межами провінції Хубей.

У місті вже припинив працювати громадський транспорт, кінотеатри і музеї. Влада ввела жорсткі обмеження на вихід із приміщень для місцевих жителів.

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Нагадаємо, уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.

Як повідомлялося раніше, місто Тяньцзінь на півночі Китаю, в якому проживають 15 мільйонів осіб, оголосило про введення воєнного стану через смертоносний коронавірус з Ухані.