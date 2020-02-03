Вночі в п'ятиповерховому житловому будинку в Одесі сталася пожежа, загинуло троє осіб, - ДСНС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"3 лютого о 4:23 у Суворовському районі м. Одеса у квартирі на другому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку виникла пожежа, внаслідок якої загинуло 3 особи", - йдеться в повідомленні.

О 4:52 підрозділи ДСНС пожежу ліквідували на площі 15 м2. Причина пожежі встановлюється. На місці події працювала оперативна група Головного управління ДСНС в Одеській області.

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Нагадаємо, 4 грудня 2019 року в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу виникла пожежа, площа якої сягнула 4 тис. кв. м. О 14:18 того ж дня її було локалізовано.

За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. 5 і 6 грудня були оголошені днями жалоби в Одесі.

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів України і місцевим органам влади перевірити стан пожежної безпеки закладів з масовим перебуванням людей по всій Україні.

Унаслідок пожежі загинули 16 осіб, постраждали понад 30 осіб.