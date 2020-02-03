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03.02.20 08:32

Зеленський і Ердоган зустрінуться сьогодні в Києві. Графік заходів

Сьогодні, 3 лютого, Президент Турецької Республіки Реджеп Таїп Ердоган з офіційним візитом приїде до Києва і зустрінеться зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським.

Зеленський і Ердоган зустрінуться сьогодні в Києві. Графік заходів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Офісу Президента України.

Так, на 11:00 - офіційна церемонія зустрічі.
Акредитовані представники ЗМІ запрошуються з 10:00.
Місце проведення: Маріїнський палац.

13:30 - церемонія підписання українсько-турецьких двосторонніх документів.
13:40 - спільна зустріч Президента України та Президента Турецької Республіки з представниками ЗМІ.
Акредитовані представники ЗМІ запрошуються з 12:30.
Місце проведення: Маріїнський палац.

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16:00 – участь Президента України та Президента Турецької Республіки в Українсько-турецькому бізнес-форумі.
Початок форуму – 14:00.
Місце проведення: Торгово-промислова палата України, вул. Велика Житомирська, 33.

Як повідомлялося раніше, під час переговорів сторони планують обговорити шляхи поглиблення стратегічного партнерства і співпраці в усіх напрямках взаємодії.

За підсумками засідання Стратегічної ради заплановано підписання низки двосторонніх документів.

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