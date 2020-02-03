Однією з головних проблем економіки України є те, що гроші дуже дорогі, - Гончарук

Про це заявив прем'єр-міністр країни Олексій Гончарук, коментуючи державну програму кредитування під 5-9%, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"Це насправді важлива програма дуже, вона ... спрямована на те, щоб у людей, які хочуть почати або розвинути власну справу, тобто у підприємців, був доступ до дешевих ресурсів. Бо однією з головних проблем нашої економіки є те , що гроші дуже дорогі, тобто ти не можеш піти в банк, фінансову організацію, і взяти кредит. Це дуже дорого, це недоступно, і ти потім не можеш його обслуговувати", - сказав глава уряду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гончарук визнав, що суми в платіжках стали меншими і завдяки теплій зимі

За його словами, держпрограма доступних кредитів означає, що частину процентної ставки компенсуватиме держава.

"Кредит ... видаватиме банк. Насправді це ніяк не відрізнятиметься від звичайної процедури видачі кредиту банком, за винятком двох речей: частину відсотків компенсує держава ... друге - це спеціальні умови, про які ми домовилися з банками, щоб підприємці простіше могли отримати кредити", - пояснив Гончарук.

Він наголосив, що "банки мають бути менш прискіпливі, вони мають зі своїми ризиками трохи інакше працювати".

Читайте на "Цензор.НЕТ": З 1 лютого в Україні відновлюється державне кредитування, - Гончарук