4 млрд доларів товарообігу - це ніщо: співпраця має бути інтенсивнішою, - турецький депутат Тюркеш про пріоритети візиту Ердогана до Києва

Про це в коментарі УКРІНФОРМу повідомив голова групи дружби Туреччини і України Великих національних зборів (парламенту), депутат від Партії справедливості і розвитку Їлдирим Тугрул Тюркеш, передає Цензор.НЕТ.

"Перш за все хочу зауважити, що бізнесова складова недостатня для України та Туреччини. 4 млрд доларів товарообігу – це ніщо. Ми повинні збільшити його та сприяти бізнесу, співпраця має бути більш інтенсивною. Це номер один", - зазначив Їлдирим Тугрул Тюркеш.

Ще одна актуальна складова, за його словами, - політична.

"Номер два – це політичні питання. Туреччина в добрих відносинах з Україною. Але ми також маємо деякі відносини з Російською Федерацією. Ми намагаємося взяти на себе роль у вирішенні деяких питань. І ми будемо продовжувати працювати в цьому напрямку", - додав депутат турецького парламенту.

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