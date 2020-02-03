Детінізація ринку алкоголю в 2019 році принесла близько 400 млн грн за два місяці, - Дубілет. ІНФОГРАФІКА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив міністр Кабінету Міністрів України Дмитро Дубілет.

"Останні кілька місяців ми ведемо боротьбу з тіньовим ринком алкоголю. Нагадаю, тема важлива. Українці труяться. Чорний ринок призводить до корупції. Бюджет недоотримує значні кошти. Одним з індикаторів успішності цієї боротьби є надходження в бюджет від акцизного податку за лікеро-горілчані вироби", - йдеться в повідомленні.

Згідно з графіком, в 2019 році в бюджет надходило стабільно менше коштів, ніж в 2018. Однак останні два місяці видно різкий стрибок - приблизно під 400 млн грн додатково за два місяці.

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"Що призвело до цього стрибка? Відразу кілька факторів. В Укрспирті, який зараз готується до демонополізації, з'явилося нове керівництво (Сергій Блескун). Відбувається кадрове оновлення в податковій міліції та інших силових органах. Ми почали взаємодіяти з бізнесом по відпрацюванню нелегальних учасників (цікаво, що всі назви і адреси завжди були добре відомі)", - підкреслив Дубілет.

Нагадаємо, 3 грудня 2019 року Верховна Рада підтримала в другому читанні і в цілому президентський законопроєкт №2300 про скасування з 1 січня 2020 року державною монополії на виробництво спирту.

Пізніше закон, яким скасовується монопольне право державного Укрспирту на виробництво спирту, повернувся в ВР з підписом президента Володимира Зеленського.



