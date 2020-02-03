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03.02.20 10:21

Перерахунок розміру субсидій через відокремлення послуги з розподілу газу в лютому відбудеться автоматично, - Мінсоцполітики

Міністерство соціальної політики України повідомило, що перерахунок розміру пільг і субсидій через відокремлення послуги з розподілу газу відбудеться в лютому автоматично.

Перерахунок розміру субсидій через відокремлення послуги з розподілу газу в лютому відбудеться автоматично, - Мінсоцполітики

"У лютому Міністерство соціальної політики донарахує субсидію та пільгу за нову послугу з розподілу природного газу автоматично – без потреби додаткового звернення громадян за січень і лютий 2020 року" - повідомило відомство, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що, оскільки Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) затвердила окремий тариф на послугу розподілу природного газу наприкінці грудня, отримувачам пільг і субсидій надійшли нові платіжки із зазначенням повної вартості до сплати за послугу з розподілу природного газу.

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"Через те, що відповідні рішення НКРЕКП набули чинності лише з початку року, ми в лютому проведемо донарахування розміру пільг та субсидій з урахуванням нової послуги з розподілу природного газу автоматично за два місяці 2020 року", - розповіли в Мінсоцполітики.

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