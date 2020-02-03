"Газпром" у січні використовував оплачені потужності газотранспортної системи України на 46%, - глава Оператора ГТС Макогон

Про це повідомив глава ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" (ОГТСУ) Сергій Макогон, передає Цензор.НЕТ.

"Оплачені потужності використано на 46%", - написав він у Facebook у понеділок зранку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Частина газу, який поставляється на польський LNG-термінал, вже надходить в Україну, - глава Оператора ГТС Макогон

Як повідомлялося, новий договір на організацію транспортування, транспортну угоду між НАК і новим оператором ОГТСУ, а також міжоператорську угоду між ОГТСУ і "Газпромом" було підписано пізно ввечері 30 грудня 2019 року за підсумками тристоронніх газових переговорів Україна-Росія-Єврокомісія. Контракт передбачає транзит у 2020 році щонайменше 65 млрд куб. м російського газу, що в добовому обчисленні становить 178 млн куб. м. У 2021-2024 рр. транзит становитиме по 40 млрд куб. м. Оплата вищезазначених обсягів є гарантованою навіть у разі меншого прокачування через ГТС України.