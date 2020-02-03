Ми критично налаштовані до політики, яка передбачає відновлення співпраці з Росією, - глава МЗС Польщі Чапутович

Про це заявив глава МЗС Польщі Яцек Чапутович, відповідаючи на запитання про відмінність у поглядах між Польщею та Францією на майбутнє відносин із РФ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми (Польща. – Ред.) вважаємо, що Росія має повернутися на шлях дотримання норм міжнародного права. Ми критично налаштовані до політики, яка передбачає відновлення співпраці з Росією без виконання нею цієї умови", - наголосив глава польської дипломатії.

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Польський міністр також зазначив, що Варшава не має планів увійти до Нормандського формату переговорів, за який несуть відповідальність Франція, Німеччина, Росія та Україна.

"Доки Президент України говорить, що у цій формулі можна щось отримати, доти він матиме нашу підтримку. Ми хотіли б, аби Україна досягнула свої цілі: мир, суверенітет, територіальна цілісність, і ми її й надалі підтримуватимемо", - наголосив Чапутович.