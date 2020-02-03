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03.02.20 10:53

НАБУ затримало чиновника Держрезерву на хабарі в $40 тис. своєму начальнику за участь у корупційній схемі. ФОТОрепортаж

Національне антикорупційне бюро України викрило начальника одного з управлінь Державного агентства резерву України на спробі дачі хабаря очільнику Держрезерву.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

Повідомляється, що начальник управління намагався передати 40 тисяч доларів очільнику Держрезерву з метою реалізації корупційної схеми.

"Начальник управління Держрезерву упродовж листопада 2019 - січня 2020 року підбурював керівників підприємств, які входять до сфери управління Держрезерву, до надання неправомірної вигоди. Натомість посадовець обіцяв їм збереження посад та сприяння з боку керівництва Держрезерву у їх подальшій діяльності. Усвідомлюючи, що реалізувати цей задум можливо було лише за участі голови Держрезерву, підозрюваний спробував схилити його до одержання неправомірної вигоди від керівників згаданих підприємств", - повідомили в НАБУ.

Після отримання пропозиції глава Держрезерву звернувся в правоохоронні органи.

"Правоохоронці зафіксували кілька випадків одержання підозрюваним неправомірної вигоди від керівників підприємств нібито для подальшої передачі голові Держрезерву. При чому, 20% від цієї суми начальник управління залишав собі, як плату за "послугу". Під час передачі одного з таких траншів начальника управління викрили "на гарячому"", - йдеться в повідомленні.

НАБУ затримало чиновника Держрезерву на хабарі в $40 тис. своєму начальнику за участь у корупційній схемі 01
НАБУ затримало чиновника Держрезерву на хабарі в $40 тис. своєму начальнику за участь у корупційній схемі 02
НАБУ затримало чиновника Держрезерву на хабарі в $40 тис. своєму начальнику за участь у корупційній схемі 03

Чиновнику повідомили про підозру у злочині по ч. 4 ст.368 і ч.4 ст.369 Кримінального кодексу України (хабарництво).

Вищий антикорупційний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 2,1 млн гривень.

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