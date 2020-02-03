В Україні стартувала реєстрація на ЗНО, - УЦОЯО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

Для реєстрації необхідно створити і заповнити реєстраційну картку на сайті УЦОЯО, підготувати комплект реєстраційних документів і подати його особі, відповідальній за реєстрацію в навчальному закладі (для випускників шкіл, студентів професійно-технічних закладів та коледжів, які в цьому році закінчують здобуття повної загальної середньої освіти) або відправити його до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти (для випускників минулих років).

Комплекти реєстраційних документів учнів (слухачів, студентів) для проходження ЗНО керівники навчальних закладів надсилають до 17 березня 2020 року.

Нагадаємо, в 2020 році ЗНО відбудеться з 21 травня по 15 червня.

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