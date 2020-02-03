Ринку потрібні не заборони і ручне регулювання, а диференційований і розумний контроль, - гендиректор Philip Morris International

Про це в інтерв'ю журналу "Фокус" під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі (Швейцарія) заявив генеральний директор Philip Morris International Андре Каланцопулос.

Керівник транснаціональної корпорації торкнувся і недавніх законодавчих змін в Україні - в тому числі законопроєкту №1210, який зрівняв оподаткування для сигарет і систем нагрівання тютюну.

- Депутати, зрівнявши податки для сигарет і стіків, не усвідомили, що таким чином шкодять курцям зі стажем, які вже перейшли на менш шкідливі системи доставки нікотину, і що в зв'язку зі збільшенням вартості альтернатив вони можуть повернутися до звичайного куріння. При тому, як і вейпи, і системи нагрівання тютюну містять на 95-99% менше канцерогенів, ніж смоли традиційних сигарет - пояснює проблему Андре Каланцопулос.

Також глава Philip Morris International розкритикував спроби депутатів вручну регулювати рівень маржі при продажу тютюнових виробів.

Йдеться про законопроєкт №1049, ухвалений у жовтні 2019 року, але так і не підписаний Президентом України через грубі порушення під час прийняття законопроєкту. Законопроєкт №1049 вже спровокував повномасштабну кризу на ринку тютюнових виробів України - багато компаній в листопаді 2019 р. призупинили або серйозно скоротили виробництво. Збитки держбюджету через таку ситуацію оцінюються експертами в 2,5 млрд грн.

- Зараз український парламент намагається зробити щось не дуже раціональне. Середній світовий показник сумарної маржі суб'єктів в ланцюзі постачання сигарет кінцевим споживачам - 10%. Збільшення цієї маржі до 20%, як вирішив парламент, з урахуванням зростання акцизу призведе до збільшення роздрібної ціни на 40-50%. Так ми знизимо наш прибуток, щоб пом'якшити стрімке зростання цін на сигарети. Але принципово це ситуацію не змінить. За рахунок нововведення збагатяться оптові і роздрібні продавці, але в Україні стане набагато більше контрабандних сигарет, - прогнозує Андре Каланцопулос.

Водночас генеральний директор Philip Morris International висловив надію на діалог і взаєморозуміння з українською владою.

- Повірте, ніхто не горить бажанням говорити керівництву країни, що ми, мовляв, не хочемо тут працювати. Так рідко трапляється. Але якщо нас не чують, якщо беруть до уваги лише інтереси деяких учасників ринку [роздрібних торговців], нам доведеться робити висновки. Для всіх буде набагато простіше за допомогою діалогу прийти до збалансованого рішення, як робиться в інших країнах. Це принцип вільної торгівлі, - пояснює Андре Каланцопулос.

На цей момент, Philip Morris International є одним зі світових лідерів як ринку традиційних сигарет, так і ринку альтернативної тютюнової продукції – переважно за рахунок популярних систем нагрівання тютюну IQOS.

- IQOS представлений в 51 країні, хоча пару років тому ми були присутні лише в 19. У світі IQOS вже використовують понад 12 млн осіб. Наприклад, в Японії вже зараз частка ринку альтернативних систем доставки нікотину - 25% від загального ринку тютюнових виробів. Ми отримали наукову оцінку IQOS від американської Food and Drug Administration - з минулого року IQOS офіційно дозволений в США. 600 тис. українців також використовує IQOS. Для нас Україна стала дуже важливим ринком, - упевнений генеральний директор Philip Morris International Андре Каланцопулос.