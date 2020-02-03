Безпечна зупинка зношених АЕС обійдеться Україні мінімум у $15 млрд, - Тинний

Про це в інтерв'ю заявив підприємець, співзасновник Української асоціації відновлюваної енергетики, член Ради з інновацій при прем'єр-міністрі Ігор Тинний.

"Без атомної енергетики ми проіснувати в найближчі 30 років точно не зможемо. Хоча ми - країна, яка, напевно, найбільш постраждала у світі (після аварії на 4-му енергоблоці Чорнобильської АЕС, - ред.), але тим не менше ми дуже безладно ставимося до питання ядерної безпеки", - зазначив він.

При цьому, за словами Тинного, атомна енергія, яку нерідко називають дешевою, такою насправді не є, а таке твердження є міфом.

"Якщо ми порахуємо, наприклад, скільки держава витратила коштів (на програму виведення з експлуатації ЧАЕС, - ред.), не здивуюся, що в грошовому еквіваленті це обійшлося в $1 млрд... В середньому у світі на виведення одного енергоблоку з експлуатації треба $1 млрд, а в Україні їх п'ятнадцять. Тому я стверджую, що це міф про дешеву атомну енергетику", - підкреслив бізнесмен.

Він також додав, що на цьому тлі держкомпанія "Енергоатом" недоотримує значні кошти, а Фонд, кошти якого мали б направлятися на виведення відпрацьованих і замортизованих енергоблоків, на сьогодні фактично є порожнім.

Водночас продовжувати терміни експлуатації атомних енергоблоків не можна до нескінченності. Вони зношуються, морально застарівають і несуть загрози екологічній безпеці. А коштів у держбюджеті на виведення атомних енергоблоків нардепи з року в рік не закладають.

Тинний підкреслив, що, якщо сьогодні не займатися проблематикою зношеності атомних енергоблоків, можуть посилитися ризики техногенної катастрофи, а Україна навряд чи змогла б пережити "другий Чорнобиль".

Але якщо вже сьогодні цілеспрямовано впроваджувати дієві реформи в енергетичній сфері, через 30 років Україна може безболісно відмовитися від АЕС з одночасною заміною відсутніх потужностей енергогенерації, прогнозують експерти.

Тинний нагадав, що раніше Німеччина оголосила, що закриє всі свої АЕС до 2021 року. Швейцарія вже відмовилася від експлуатації своєї атомної електростанції. При цьому раніше в Україні Міністерство енергетики та екології презентувало програму "Зелений перехід", відповідно до якої у 2050 році в країні частка відновлюваної енергетики має зрости до 70%. При цьому 30% мають становити атомна генерація і газ. А частка виробництва е/е з вугілля має скоротитися до 0%.

У зв'язку з цим, як пояснив Тинний, згідно зі стратегією розвитку української енергетики, всі збиткові вугільні шахти і енергопідприємства, що дотуються державою (крім "Енергоатому" і "Укргідроенерго") необхідно оптимізувати або приватизувати.

В Україні як один зі шляхів вирішення проблеми зі збитковими держшахтами, на його думку, - виставити їх на продаж приватним інвесторам. Так, на сьогодні, всі вугільні шахти, що перебувають у приватній власності, є прибутковими і забезпечують робочими місцями місцеве населення.

І якщо вугільну реформу не впровадили вже найближчим часом, держава продовжить роками витрачати мільярди гривень "на вітер" замість впровадження реформ та розвитку ринку е/е.

Нагадаємо, Енергетичний перехід - це рух енергетики в бік чистих і безпечних відновлюваних джерел. У межах Паризької угоди 2015 року світова спільнота домовилася обмежити глобальне потепління на рівні значно нижче 2°С і докласти всіх зусиль, щоб не перевищити 1,5°С. А отже, перехід на відновлювані джерела енергії (ВДЕ) має відбутися організовано і за короткий часовий проміжок - протягом кількох наступних десятиліть. Зокрема, до 2050 р. транспорт, енергетика, промисловість і населення мають повністю перейти на відновлювані джерела енергії, залишивши велику частину розвіданих покладів вугілля, а також значну частку запасів нафти і газу в землі.