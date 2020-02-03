Іран більше не ділитиметься з Україною доказами щодо розслідування катастрофи літака МАУ біля Тегерана, - іранський чиновник

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Reuters", про це заявив у понеділок директор з розслідування авіаційних подій в Організації цивільної авіації Ірану.

Зазначається, що аудіофайл був частиною доказів, які були надані українським експертам у рамках спільного розслідування слідчої групи аварії.

"Група з технічного розслідування аварії української авіакомпанії дивним чином опублікувала секретний аудіофайл повідомлень пілота літака, який летів одночасно з українським літаком", - сказав Хасан Резаїфар.

"Ця акція українців привела до того, що ми перестали ділитися з ними доказами".

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ТСН.Тиждень отримала запис переговорів диспетчерської аеропорту Тегерана і другого пілота літака іранської компанії "Асеман Ейрлайнз".

Літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.