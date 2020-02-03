Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
03.02.20 12:24

Виборчий кодекс потрібно виправити до проведення місцевих виборів, - Корнієнко

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявляє про необхідність внести технічні зміни до Виборчого кодексу до проведення місцевих виборів, запланованих на осінь поточного року.

Виборчий кодекс потрібно виправити до проведення місцевих виборів, - Корнієнко

"Ми зараз провели аналіз Виборчого кодексу. Бачимо, що там дуже багато технічних нюансів. Їх треба терміново виправляти, бо в кінці третьої сесії Верховна Рада, згідно з Конституцією, повинна оголосити місцеві вибори", - сказав Корнієнко на засіданні Погоджувальної ради керівників фракцій і груп парламенту в понеділок, передає Цензор.НЕТ.

Він пояснив, що, якщо місцеві вибори будуть оголошені в технічно не придатних умовах, то буде багато загроз, особливо "не топовим партіям".

"Цим обов'язково треба зайнятися на цій сесії, внести ці технічні зміни", - сказав Корнієнко.

Читайте: В Україні почав діяти Виборчий кодекс

Нагадаємо, місцеві вибори в Україні мають відбутися в кінці жовтня 2020 року.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100