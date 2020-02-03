У Раді визначать перелік законів, які будуть перекладені англійською для інвесторів, - Стефанчук

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив на погоджувальній раді керівників фракцій і груп у понеділок у Києві.

"Ми визначимо перелік законів, які будуть мати офіційний переклад англійською мовою ... Для того, щоб людина, яка хоче увійти в Україну, могла підняти ці законодавчі акти і подивитися від моменту супроводу їм внесення інвестицій до моменту захисту його прав у суді, щоб він адекватно міг усвідомлювати ті плюси і мінуси небезпеки, які можуть виникати", - сказав він.

Нагадаємо, раніше в НБУ повідомили, що за минулий рік Україна отримала $2,5 мільярда прямих іноземних інвестицій.

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