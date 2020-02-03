Обговорюємо ідею об'єднання ЄСВ, податку на доходи фізосіб і військового збору в єдину меншу ставку, - Гетманцев про оподаткування зарплат

Про це заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев.

"Ми обговорюємо зараз це питання з Міністерством фінансів. Є ідея об'єднання обов'язкових платежів - ЄСВ, податку на доходи фізосіб і військового збору. Ми хочемо їх об'єднати і зменшити загальну ставку", - розповів він.

При цьому Гетманцев зазначив, що "15%, це мінімальна ставка, яка мала бути при оподаткуванні доходів фізичних осіб" та додав, що "виступав за помірну прогресію".

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