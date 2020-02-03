Моральний осуд, якого зазнав Брагар за пропозицію пенсіонерці продати собаку, є достатнім, щоб він зробив висновки, - Корнієнко

Про це він сказав у коментарі журналістам після засідання погоджувальної ради, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Поведінково далі ми вирішуватимемо, які можуть бути санкції до цього депутата. Про причини цієї ситуації, ми викликали на п'ятницю міністра Оржель для пояснень щодо ситуації, що склалася з відокремленням тарифу за транспортування. Тому що вона дуже чутливою виявилася, і ви знаєте, що є петиція на сайті президента, яку доволі багато підтримало людей", - сказав Корнієнко.

На запитання про те, які санкції можуть бути застосовані до Брагара, він відповів: "Заборона ходити на ефіри - це недемократично, це право вибору самого депутата. Я знаю, що він переживає з приводу цієї ситуації і, можливо, з його боку і буде таке рішення щодо зменшення комунікації з пресою найближчим часом. Це він сам визначиться. Санкції які в нас бувають? У нас буває виключення з фракції - за це має проголосувати вся фракція. У нас буває просто догана всередині (фракції. - Ред.). Я думаю, що той моральний осуд, якого зазнав Євген, той набір мемів, героєм яких він став, це більш ніж достатньо з моральної точки зору, щоб людина зрозуміла і зробила висновки на майбутнє", - сказав нардеп.

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Нагадаємо, депутат від "Слуги народу" Євген Брагар в ефірі програми "Голос народу" на "112 каналі" запропонував пенсіонерці продати її собаку, щоб заплатити за комунальні послуги. При цьому він уточнив, що пес повинен бути елітної породи.

Після хвилі обурення і жартів про продаж собак в соцмережах Грабар вибачився за необдумане висловлювання. "Я - нове обличчя в політиці і не навчився відповідати на чутливі питання", - пояснив він.

Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос критично сприйняв пропозицію свого однопартійця. Таким же чином слова Брагара оцінив депутат від СН Ігор Гузь. Керівництво фракції "Слуги народу" вибачилося за слова Брагара і підкреслило, що "це не є і не може бути нашою позицією".