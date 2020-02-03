В ОРДЛО не виплачують зарплату або зменшують її розмір співробітникам, у яких немає "республіканських паспортів", - ГУР

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

"Керівники окремих підприємств не виплачують заробітну плату або зменшують її розмір працівникам, які не мають т. зв."республіканських паспортів". Водночас окупаційними адміністраціями доводиться інформація щодо першочергового отримання працівниками російського громадянства за умови наявності т.зв."паспорта ДНР/ЛНР", - йдеться в повідомленні.

Крім того, встановлено, що військовослужбовцям російсько-окупаційних військ з числа місцевого населення дають право на оформлення російського громадянства у позачерговому порядку і зі знижкою на оплату платежів.

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